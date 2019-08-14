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17 августа Кузбасс официально запустит автомагистраль Кемерово—Ленинск-Кузнецкий

После ввода в эксплуатацию последнего участка дороги общая протяженность автомагистрали станет 62 км (а всего, с участком реконструкции 67 км). Протяженность автодороги Ленинск-Кузнецкий – Кемерово, по которой ранее осуществлялось движение - 75 км, кроме того, проезд проходил через населенные пункты: Береговой, Смирновка, Березово, Панфилово, Демьяновка.

Открытие движения по высокоскоростной автомагистрали позволило сократить время в пути от Кемерово до Ленинск-Кузнецкого до 30 минут за счет повышения скоростного режима, объезда всех населенных пунктов и отсутствия пересечений в одном уровне. По старой же дороге время в пути составляло около 1,5 часов.

 

 

Фото из открытых источников

Общество
kuzbassnews.ru
14/08/2019
Общество
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Новости Кузбасса

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