Новости Кузбасса

Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В д. Шестаково состоялся Межрегиональный фестиваль-конкурс «В гостях у динозавра»

17 июня 2017 года в д. Шестаково Чебулинского района состоялся Межрегиональный фестиваль-конкурс «В гостях у динозавра». Фестиваль народного творчества проводится с 2015 года  на территории Шестаковского историко-культурного комплекса памятников археологии и палеонтологических местонахождений. Учредителем выступают департамент культуры и национальной политики, организаторами – Кемеровский областной центр народного творчества и досуга, Кемеровский областной краеведческий музей и администрация Чебулинского района.

В этом году фестиваль вышел на международный уровень. Участниками стали 51 творческий коллектив различных жанров и направлений — фольклорные ансамбли, ансамбли и хоры народной песни, хореографические коллективы, инструментальные группы, организаторы народных игр и забав, а также более 45 ремесленников и мастеров декоративно-прикладного искусства из Кузбасса, Республики Саха (Якутии), Красноярского и Алтайского краев.

Полысаевский городской округ на фестивале представил творческий коллектив Дома культуры «Полысаевец», который принял участие в четырех номинациях: «Кладовая ремесел», «Стол старинных русских угощений», «Народная хореография» (соло), «Народные игры и забавы». Звание лауреата завоевала Евсеева Светлана Николаевна в номинации «Кладовая ремесел». Она представила на фестивале свои работы в технике вышивка крестом, её рушники и рубашки, выполненные в народном стиле, произвели большое впечатление на жюри и участников фестиваля. Звание дипломанта получила Герасимова Анастасия Викторовна в номинации народная хореография (соло) со своим танцем «Березка». Так же участники были отмечены благодарственными письмами администрации Чебулинского района.

 

Культура
Верх-Чебула
Полысаево
kuzbassnews.ru
20/06/2017
Культура
Верх-Чебула
Полысаево
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Губернатор Кузбасса Аман Тулеев повторно продлил отпуск
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев во второй раз продлил отпуск, в котором он находится с...
Кого новокузнечане хотят видеть на День города - итоги
Рэп и шансон слушать на День города почти никто не хочет — варианты набрали по 9% и 8% голосов. В ...
В Шерегеше 8-летний мальчик перевернулся на квадроцикле
В Шерегеше 8-летний мальчик травмировался, перевернувшись на детском квадроцикле, сообщает пресс-...
В Кузбассе нашли 20 опасных пляжей
Роспотребнадзор по Кемеровской области нашёл в Кузбасссе 20 пляжей, где вода и почва не ...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus