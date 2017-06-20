Новости Кузбасса

17 июня 2017 года в д. Шестаково Чебулинского района состоялся Межрегиональный фестиваль-конкурс «В гостях у динозавра». Фестиваль народного творчества проводится с 2015 года на территории Шестаковского историко-культурного комплекса памятников археологии и палеонтологических местонахождений. Учредителем выступают департамент культуры и национальной политики, организаторами – Кемеровский областной центр народного творчества и досуга, Кемеровский областной краеведческий музей и администрация Чебулинского района.

В этом году фестиваль вышел на международный уровень. Участниками стали 51 творческий коллектив различных жанров и направлений — фольклорные ансамбли, ансамбли и хоры народной песни, хореографические коллективы, инструментальные группы, организаторы народных игр и забав, а также более 45 ремесленников и мастеров декоративно-прикладного искусства из Кузбасса, Республики Саха (Якутии), Красноярского и Алтайского краев.

Полысаевский городской округ на фестивале представил творческий коллектив Дома культуры «Полысаевец», который принял участие в четырех номинациях: «Кладовая ремесел», «Стол старинных русских угощений», «Народная хореография» (соло), «Народные игры и забавы». Звание лауреата завоевала Евсеева Светлана Николаевна в номинации «Кладовая ремесел». Она представила на фестивале свои работы в технике вышивка крестом, её рушники и рубашки, выполненные в народном стиле, произвели большое впечатление на жюри и участников фестиваля. Звание дипломанта получила Герасимова Анастасия Викторовна в номинации народная хореография (соло) со своим танцем «Березка». Так же участники были отмечены благодарственными письмами администрации Чебулинского района.