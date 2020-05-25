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17 июня стартует приемная кампания КемГИК 2020

В 2020/21 учебном году Кемеровский государственный институт культуры будет осуществлять прием студентов на 19 направлений подготовки бакалавриата (309 бюджетных мест / 311 платных), 1 –  специалитета (5 платных мест), 10 – магистратуры (24 бюджетных места / 75 платных).

Следует отметить, что в 2020 году:

  • Прием документов в электронной форме будет осуществляться посредством электронной информационной системы вуза.
  • НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ прием документов Почтой России, включая курьерскую доставку.
  • Процесс вступительных испытаний, в том числе дополнительных вступительных испытаний, и рассмотрения апелляций будет проводиться только с использованием дистанционных технологий.

Основные сроки приемной кампании 2020/21 учебного года и расписание вступительных испытаний будут объявлены КемГИК после утверждения окончательного расписания ЕГЭ.

Начало приемной кампании КемГИК – 17 июня 2020 года: документы, необходимые для поступления, смогут подать выпускники средних школ прошлых лет, а также выпускники СПО и ВО в электронном формате (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования/фотографирования) посредством электронной информационной системы вуза.

Подробная информация о перечне необходимых документов, инструкции по вводу данных в информационную систему, а также другие необходимые сведения для поступления будут размещены на официальном сайте КемГИК до 17 июня 2020 года.

По вопросам, касающимся творческих вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, можно обратиться к ответственным лицам по контактам, указанным на официальном сайте КемГИК в разделе "Абитуриенту".

Культура
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Кемерово
kuzbassnews.ru
25/05/2020
Культура
Образование
Кемерово
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