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17 июня в д. Шестаково Чебулинского района пройдет фестиваль-конкурс «В гостях у динозавра»

Фестиваль народного творчества проводится с 2015 года на территории Шестаковского историко-культурного комплекса памятников археологии и палеонтологических местонахождений, в частности останки динозавра Пситтакозавра Сибирского.

В этом году фестиваль вышел на международный уровень. О своем желании принять участие в мероприятиях заявили представители муниципалитетов Кузбасса, Республики Саха (Якутии), Красноярского и Алтайского краев. Это 51 творческий коллектив различных жанров и направлений - фольклорные ансамбли, ансамбли и хоры народной песни, хореографические коллективы, инструментальные группы, организаторы народных игр и забав, а также более 45 ремесленников и мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства.

В рамках фестиваля будет работать полевая лаборатория палеонтолога, где каждый желающий сможет побывать в роли ученого, поработать настоящими инструментами и отпрепарировать палеонтологический образец.

Телефон для справок (38444) 2-16-86.

Культура
Верх-Чебула
kuzbassnews.ru
16/06/2017
Культура
Верх-Чебула
Новости Кузбасса

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