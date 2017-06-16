Новости Кузбасса

Фестиваль народного творчества проводится с 2015 года на территории Шестаковского историко-культурного комплекса памятников археологии и палеонтологических местонахождений, в частности останки динозавра Пситтакозавра Сибирского.

В этом году фестиваль вышел на международный уровень. О своем желании принять участие в мероприятиях заявили представители муниципалитетов Кузбасса, Республики Саха (Якутии), Красноярского и Алтайского краев. Это 51 творческий коллектив различных жанров и направлений - фольклорные ансамбли, ансамбли и хоры народной песни, хореографические коллективы, инструментальные группы, организаторы народных игр и забав, а также более 45 ремесленников и мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства.

В рамках фестиваля будет работать полевая лаборатория палеонтолога, где каждый желающий сможет побывать в роли ученого, поработать настоящими инструментами и отпрепарировать палеонтологический образец.

Телефон для справок (38444) 2-16-86.