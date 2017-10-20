17 калтанцев бесплатно прооперированы по программе «Доступное зрение»

Бригада областных офтальмологов вновь работала в малиновской больнице, возвращала зрение больным катарактой.

Сегодня профессионализм кузбасских врачей позволяет выполнять операции из очень малых разрезов. Значительно снижается травматизм операции, время реабилитации и послеоперационной адаптации. Вместо удаленного мутного хрусталика, пациенту имплантируется искусственный хрусталик из тончайшего полимерного материала. После хирургической процедуры по восстановлению зрения на адаптацию уходит всего пара дней и потом пациент видит мир в новом ярком цвете.

За два дня работы мобильной бригады было прооперированно 17 жителей Калтанского городского округа, проконсультировано более 50 человек.

Отметим, что специализированная офтальмологическая помощь доступна калтанцам с 2011 года. За это время на базе больницы п. Малиновка были бесплатно прооперированы и сохранили зрение более 400 человек.