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17 калтанцев бесплатно прооперированы по программе «Доступное зрение»

Бригада областных офтальмологов вновь работала в малиновской больнице, возвращала зрение больным катарактой.

Сегодня профессионализм кузбасских врачей позволяет выполнять операции из очень малых разрезов. Значительно снижается травматизм операции, время реабилитации и послеоперационной адаптации. Вместо удаленного мутного хрусталика, пациенту имплантируется искусственный хрусталик из тончайшего полимерного материала. После хирургической процедуры по восстановлению зрения на адаптацию уходит всего пара дней и потом пациент видит мир в новом ярком цвете.

За два дня работы мобильной бригады было прооперированно 17 жителей Калтанского городского округа, проконсультировано более 50 человек.   

Отметим, что специализированная офтальмологическая помощь доступна калтанцам с 2011 года. За это время на базе больницы п. Малиновка были бесплатно прооперированы и сохранили зрение более 400 человек.

Здоровье
Калтан
kuzbassnews.ru
20/10/2017
Здоровье
Калтан
Новости Кузбасса

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