17 калтанцев бесплатно прооперированы по программе «Доступное зрение»

Бригада областных офтальмологов вновь работала в малиновской больнице, возвращала зрение больным катарактой.
Сегодня профессионализм кузбасских врачей позволяет выполнять операции из очень малых разрезов. Значительно снижается травматизм операции, время реабилитации и послеоперационной адаптации. Вместо удаленного мутного хрусталика, пациенту имплантируется искусственный хрусталик из тончайшего полимерного материала. После хирургической процедуры по восстановлению зрения на адаптацию уходит всего пара дней и потом пациент видит мир в новом ярком цвете.
За два дня работы мобильной бригады было прооперированно 17 жителей Калтанского городского округа, проконсультировано более 50 человек.
Отметим, что специализированная офтальмологическая помощь доступна калтанцам с 2011 года. За это время на базе больницы п. Малиновка были бесплатно прооперированы и сохранили зрение более 400 человек.
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