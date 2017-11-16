17 ноября в Шерегеше открывается горнолыжный сезон

Пьяный житель Кузбасса изнасиловал незнакомую женщину во время рыбалки По предварительным данным, инцидент произошел в августе этого когда, когда 36-летний ранее судимый...

За неделю ОРВИ подкосило более 12 тысяч кузбассовцев За прошедшую неделю с ОРВИ в больницу обратились более 12 000 кузбассовцев, несмотря на это...

Кемеровчанин ищет свидетелей серьезного ДТП с «ГАЗелью» Кемеровчанин ищет свидетелей ДТП и тех, у кого может быть запись видеорегистратора места аварии.