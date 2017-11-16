17 ноября в Шерегеше открывается горнолыжный сезон

Loading...
17 ноября в 11 часов на горе Зеленая в Шерегеше состоится торжественное открытие горнолыжного сезона.
В программе открытие первой очереди апарт-отеля «Губернский», термального центра, линии электропередач от подстанции «Зелёная», инвестиционной гостиной губернатора.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
По предварительным данным, инцидент произошел в августе этого когда, когда 36-летний ранее судимый...
|
За прошедшую неделю с ОРВИ в больницу обратились более 12 000 кузбассовцев, несмотря на это...
|
Кемеровчанин ищет свидетелей ДТП и тех, у кого может быть запись видеорегистратора места аварии.
|
17 ноября в областном центре специалисты ЦОДД изменят режим работы двух светофорных объектов.