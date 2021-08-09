176 коек в стационарах Кузбасса обратно перепрофилированы из ковидных в обычные

9 августа на аппаратном совещании в администрации правительства Кузбасса обсудили ситуацию с распространением в регионе коронавирусной инфекции. С учетом наметившейся стабилизации был принят ряд решений.

«Чтобы не допустить роста заболеваемости коронавирусом, массовые мероприятия и приемы ко Дню шахтера в Кузбассе заменят на локальные торжества, которые в течение недели будут проходить на предприятиях и в муниципалитетах. Мероприятия пройдут с ограниченным числом приглашенных, на открытом воздухе. Сохранить стабильную эпидемиологическую ситуацию нужно и для того, чтобы 1 сентября все образовательные учреждения региона начали работу в очном формате», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Глава региона отметил, что не допустить вспышек заболевания поможет вакцинация. Особенно уязвимы в пандемию представители старшего поколения. Кузбасс занимает 26-е место в стране по темпам вакцинации, привито почти 58% подлежащего вакцинации населения, при этом всего 28% из них — лица старше 60 лет.

По информации регионального Минздрава, на утро 9 августа в Кузбассе поставили прививку против коронавируса более 715 тысяч кузбассовцев, 32 тысячи из них — за прошлую неделю. В регионе работают 311 пунктов вакцинации, в наличии более 100 тысяч доз вакцины. Специалисты напоминают, что важно успеть поставить прививку как можно скорее, чтобы организм успел выработать иммунитет до начала сезона простуд и массового возвращения отпускников из других регионов и стран.

Как отметил в своем докладе заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник, в «красных зонах» больниц и поликлиник региона идет стабильное снижение числа пациентов — занято 3 334 койки. В связи с частичной заполняемостью перепрофилированных отделений принято решение сократить часть мест. Так, по 15 «ковидных» коек в Промышленновской и Гурьевской, по 10 – в Тяжинской и Таштагольской районных больницах, а также 76 коек в Кузбасской областной клинической больнице им. Беляева и 50 в новокузнецкой клинике «Гранд Медика» будут обратно перепрофилированы на оказание плановой помощи пациентам с различными заболеваниями.

Тем не менее, Алексей Цигельник напомнил об опасном течении нового штамма коронавируса. На сегодняшний день 168 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ, многие пациенты нуждаются в кислородной поддержке. Для клиник региона будут дополнительно приобретены еще пять концентраторов для производства кислорода. Аппараты поступят в больницу Скорой медицинской помощи им. Подгорбунского (Кировская больница), в инфекционные больницы Кемерова и Новокузнецка, в Анжеро-Судженскую и Прокопьевскую горбольницы. Также было отмечено, что Кузбасс на 100% обеспечивает собственные стационары жидким кислородом и снабжает этим жизненно необходимым газом больницы от Челябинска до Забайкалья.