Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

18, 19, 22 и 24 июня в Новокузнецке частично перекроют дороги

24 июня в Новокузнецке состоится торжественный марш в ознаменование 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В связи с этим, 18, 19 и 22 июня пройдут репетиции праздничного мероприятия. В связи с этим в данные дни на несколько часов будет перекрыто движение по ряду улиц в Центральном районе нашего города.

Для обеспечения безопасности дорожного движения при подготовке и проведении марша вводится временное прекращение движения транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог:

1) 18 и 19 июня 2020 года с 18.00 до 21.00:
- на улице Кирова: от пересечения с ул. Тольятти (возле дома № 75 по улице Кирова) до перекрестка с круговым движением у дома № 55;

2) 22 июня 2020 года:
с 06.00 до 09.30:
- на улице Циолковского: от пересечения с пр. Октябрьский до дома № 61, а также в проезде между домами № 61 и № 54.
с 18.00 до 21.00:
- на улице Кирова: от пересечения с пр. Дружбы до перекрестка с круговым движением у дома № 55;

3) 24 июня 2020 года с 06.00 до 14.00:
- на улице Кирова: от пересечения с пр. Дружбы до перекрестка с круговым движением у дома № 55;
- на проспекте Октябрьский: от перекрестка с круговым движением у дома № 55 по ул. Кирова до пересечения с пр. Дружбы;
- на улице Циолковского: от Бульвара Героев до пересечения с ул. Кузнецова;
- на улице Тольятти: от здания № 27 до дома № 25, а также от пересечения с улицей Франкфурта до проезда за зданием № 70 по улице Кирова.

Также с 17.00 часов 23 июня до 14.00 часов 24 июня вводится временный запрет стоянки транспортных средств на парковках, расположенных на ул. Кирова (напротив домов №№ 50, 56, 64, 74, 82, 88, 88/1, напротив зданий №№ 52А, 58А, 71) и пр. Октябрьский (напротив домов №№ 6, 10, 13, 23, 31, 40).

Общество
Топ
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
18/06/2020
Общество
Топ
Новокузнецк
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кемерове запустят праздничные салюты в честь парада Победы
Следуя корректировкам, региональные власти решили перенести парад в честь праздника, а совсем...
В Кузбассе пройдут грозы с градом
В Кузбассе 18 июня ожидаются ливни и град. Порывы ветра, по прогнозу синоптиков Кемеровского...
Центр Новокузнецка перекроют из-за репетиций парада
24 июня во всём в Кузбассе состоится парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В...
В Кузбассе ветерана боевых действий лишили права на получение жилья
35-летний житель Мариинска лишился права на получения жилья, после 10 лет нахождения в очереди. С...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus