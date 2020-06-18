18, 19, 22 и 24 июня в Новокузнецке частично перекроют дороги

24 июня в Новокузнецке состоится торжественный марш в ознаменование 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В связи с этим, 18, 19 и 22 июня пройдут репетиции праздничного мероприятия. В связи с этим в данные дни на несколько часов будет перекрыто движение по ряду улиц в Центральном районе нашего города.



Для обеспечения безопасности дорожного движения при подготовке и проведении марша вводится временное прекращение движения транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог:



1) 18 и 19 июня 2020 года с 18.00 до 21.00:

- на улице Кирова: от пересечения с ул. Тольятти (возле дома № 75 по улице Кирова) до перекрестка с круговым движением у дома № 55;



2) 22 июня 2020 года:

с 06.00 до 09.30:

- на улице Циолковского: от пересечения с пр. Октябрьский до дома № 61, а также в проезде между домами № 61 и № 54.

с 18.00 до 21.00:

- на улице Кирова: от пересечения с пр. Дружбы до перекрестка с круговым движением у дома № 55;



3) 24 июня 2020 года с 06.00 до 14.00:

- на улице Кирова: от пересечения с пр. Дружбы до перекрестка с круговым движением у дома № 55;

- на проспекте Октябрьский: от перекрестка с круговым движением у дома № 55 по ул. Кирова до пересечения с пр. Дружбы;

- на улице Циолковского: от Бульвара Героев до пересечения с ул. Кузнецова;

- на улице Тольятти: от здания № 27 до дома № 25, а также от пересечения с улицей Франкфурта до проезда за зданием № 70 по улице Кирова.



Также с 17.00 часов 23 июня до 14.00 часов 24 июня вводится временный запрет стоянки транспортных средств на парковках, расположенных на ул. Кирова (напротив домов №№ 50, 56, 64, 74, 82, 88, 88/1, напротив зданий №№ 52А, 58А, 71) и пр. Октябрьский (напротив домов №№ 6, 10, 13, 23, 31, 40).