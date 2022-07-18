18-летняя жительница Мариинска, используя похищенный телефон, оформила на знакомого 40-тысячный кредит

Похитив у своего знакомого мобильный телефон и банковскую карту, девушка оформила с помощью телефона на его владельца кредит на сумму 40 тысяч рублей. Имея при себе похищенную банковскую карту, она в течение полутора суток тратила полученные от банка деньги на свои нужды, а также переводила деньги своему родственнику и знакомым, в том числе в долг. Об этом корреспонденту издания «Новости Кузбасса» рассказали в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области.

Согласно материалам уголовного дела, рассмотренного судом, незадолго до своего 19-летия жительница Мариинска проживала несколько дней у своего знакомого.

В один из вечеров она попросила у знакомого телефон. Зная все необходимые коды для входа в банковское приложение, она попробовала втайне от знакомого оформить кредит на 30 тысяч рублей, но банк одобрил для получения 40 тысяч рублей. Оформив кредит, она сказала, что пойдёт прогуляться, и ушла, втайне забрав телефон и банковскую карту потерпевшего. Телефон она через своего другого знакомого сдала в ломбард, после чего стала тратить похищенные деньги. В течение полутора суток она приобретала продукты питания, спиртное, оплачивала покупки в интернет-магазине и услуги такси, а также приобрела стикеры в приложении «Вконтакте». В итоге, когда все деньги были истрачены, она выбросила банковскую карту.

А хозяин телефона и банковской карты обнаружил пропажу в тот же вечер. Он сразу понял, что телефон похитила обвиняемая. Взяв телефон соседа, он безуспешно пытался дозвониться на свой телефон, а также безуспешно пытался связаться с обвиняемой. В результате он написал заявление в полицию. Позже, заблокировав банковскую карту и оформив её перевыпуск, он узнал, что на его имя оформлен потребительский кредит, который был полностью обналичен. Ущерб ему не возмещён.

Суд, учитывая отсутствие отягчающих и наличие таких смягчающих обстоятельств, как признание вины, раскаяние в содеянном, наличие малолетнего ребёнка, а также активное способствование расследованию преступления, назначил обвиняемой наказание в виде 2 лет лишения свободы, постановив считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 2 года.

Одновременно с этим с осуждённой в пользу потерпевшего постановлено взыскать около 46 тысяч рублей в качестве причинённого материального ущерба за похищенные телефон и деньги.

Отметим, что незадолго до постановления приговора обвиняемая по причине своего бродяжнического образа жизни и ненадлежащего исполнения родительских обязанностей была ограничена в родительских правах в отношении своего малолетнего ребёнка.

А потерпевший продолжает выплачивать банку оформленный на его имя кредит.

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