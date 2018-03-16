18 марта проезд в городском транспорте будет бесплатным

В Кемерове пройдет международный театральный фестиваль «Рыжий клоун» Девятнадцатого марта текущего года в городе Кемерово стартует международный театральный конкурс.

Сегодня «Металлург» проведет домашний матч плей-офф «Металлург», уступающий после игр в Санкт-Петербурге в серии до 4 побед со счетом 0:2, сегодня и 17...

СГК за год заменит в Кемерово свыше пяти километров ветхих теплосетей СГК заменит в текущем году более пяти километров ветхих теплосетей в городе Кемерово. Об этом...