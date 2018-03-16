18 марта проезд в городском транспорте будет бесплатным

В день выборов президента Российской Федерации кузбассовцы смогут бесплатно доехать до избирательных участков на городских троллейбусах, трамваях и автобусах, кроме маршрутных такси, и воспользоваться правом голоса.
16/03/2018
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