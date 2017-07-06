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18 семей бюджетников заселили новый трехэтажный дом в Чебулинском районе

Двухподъездный кирпичный дом построен в центре пгт Верх-Чебула, на его строительство были направлены 23 млн рублей. Новоселами стали девять молодых специалистов - врачи райбольницы, учителя и хореограф культурно-досугового центра. Остальные - переселенцы из аварийного жилья.

Стены здания утеплены и обшиты сайдингом. Также дом оборудован тепловым узлом. Все квартиры, одно-, двух - и трехкомнатные, с общей площадью от 27 до 62 кв. м, сданы с отделкой «под ключ». В каждой установлены сантехника, электро- и водосчетчики, электропечи.

Двор благоустроен. Есть площадки для клумб, автостоянка.

Общество
Верх-Чебула
kuzbassnews.ru
06/07/2017
Общество
Верх-Чебула
Новости Кузбасса

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