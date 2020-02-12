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18 тысяч пенсий и соцвыплат в Кузбассе назначено по данным Федерального реестра инвалидов

В 2019 году Отделением ПФР по Кемеровской области назначено 18 тысяч выплат по сведениям Федерального реестра инвалидов (ФРИ). Основную часть назначений 12,4 тыс. составили ежемесячные денежные выплаты, право на которые есть у инвалидов всех групп. Об оформлении страховой или государственной пенсии по инвалидности было принято 5,6 тыс. решений.

В большинстве случаев выплаты оформлялись впервые, также имели место переводы с одной выплаты на другую или назначение одной и той же выплаты по новому основанию.

Помимо этого, за год в ПФР из ФРИ поступило 14,9 тыс. уведомлений с новой информацией об инвалиде (например, об изменении его группы), на основании чего выносились решения по корректировке предоставляемых мер поддержки, изменению их ежемесячного размера и пр.

Сегодня все виды пенсий людям с инвалидностью и некоторые социальные выплаты назначаются Пенсионным фондом на основе данных Федерального реестра инвалидов. При обращении в ПФР инвалиду достаточно подать заявление, все остальные сведения, подтверждающие право на меры поддержки, фонд получит из реестра. При этом инвалид может направить электронное заявление и таким образом полностью дистанционно оформить выплату, не обращаясь за ней лично. В отдельных случаях могут понадобиться дополнительные сведения, например, о периодах стажа или уплате страховых взносов.

Федеральный реестр инвалидов — крупнейшая информационная система, которая охватывает самые полные сведения о каждом человеке с инвалидностью в России. В реестре отражена информация о нарушенных функциях организма, степени ограничения жизнедеятельности инвалида и его профессиональной трудоспособности. Реестр также содержит данные о проводимых реабилитационных и абилитационных мероприятиях, группе инвалидности, предоставляемых социальных и пенсионных выплатах. Перечисленные сведения поддерживаются в актуальном состоянии и доступны различным органам власти, что позволяет повышать качество оказываемых инвалидам государственных услуг.

Поставщиками данных в реестр являются учреждения медико-социальной экспертизы, внебюджетные фонды, федеральные министерства и ведомства, а также региональные и муниципальные органы власти.

Для инвалидов доступ к ФРИ открыт через личный кабинет на сайте ПФР. В нем можно получить информацию о назначенных выплатах и положенных льготах, подать электронное заявление на оформление пенсии и соцвыплат, оставить отзыв о качестве оказанных госуслуг. Инвалиды могут также пользоваться личным кабинетом через приложение для смартфона.

Общество
kuzbassnews.ru
12/02/2020
Общество
Новости Кузбасса

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