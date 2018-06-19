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Дети приехали на второй сезон в «Звездочку»

Лагерь "Звездочка" в Междуреченске, работа которого из-за проблем с водой была приостановлена 30 суток, а находившиеся на отдыхе 152 ребенка вывезены, устранил нарушения и возобновил работу. 19 июня здесь точно по графику начался второй оздоровительный сезон.

Пока устраняли порыв водовода и восстанавливали водоснабжение, дети и персонал все время были обеспечены водой из сделанных запасов и бутилированной. 10 июня работа лагеря была приостановлена на 30 суток. 17 детей — в основном иногородних (из Прокопьевска, Новокузнецка) продолжили отдых на «Романтике», родителям остальных компенсируется оплата за неиспользованные дни.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы города Мыски взяли пробы воды на химический и бактериологический анализы. Кстати, уже первый анализ, результаты которого стали известны 14 июня, показал, что вода, поступавшая в лагерь после ликвидации протечки, соответствовала всем нормам. Но был сделан и повторный, который тоже не выявил нарушений. Сотрудники учреждения оперативно подготовили все требуемые документы для досрочного возобновления работы учреждения, и уже 15 июня запрет на деятельность лагеря был снят.

И вот на текущей неделе в лагерь приехали 126 детей работников компании «Южный Кузбасс», а также те, чьи родители приобрели путевки в общем порядке. За три недели в «Звездочке» ребята смогут посетить занятия в различных кружках, принять участие в спортивных и творческих мероприятиях, найти новых друзей.

 

Общество
Междуреченск
kuzbassnews.ru
19/06/2018
Общество
Междуреченск
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