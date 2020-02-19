19 февраля в заповеднике «Кузнецкий Алатау» отмечеют День орнитолога

Ежегодно, начиная с 19 февраля 1983 года, в нашей стране отмечается дата – День орнитолога. Именно в 1983 году было создано Всесоюзное орнитологическое общество при АН СССР, 1992 году его переименовали в Мензбировское орнитологическое общество, в честь основателя русской орнитологической науки, академика М.А.Мензбира.

Заповедник «Кузнецкий Алатау» - настоящее птичье царство: здесь официально зарегистрирован 281 вид орнитофауны. Большое количество видов, зарегистрированное в заповеднике, хорошо отражает выраженную здесь поясность и большое разнообразие ландшафта. Существенное влияние на видовую структуру сообществ оказывают пограничные районы Кузнецкой и Минусинской котловин и прилежащих районов равнинной части юга Западной Сибири. Из 281 вида 239 — гнездящиеся на территории заповедника.

В Красную книгу России занесено более двух десятков видов птиц, обитающих в нашем заповеднике: подорлик большой, орлан-долгохвост, пустельга степная, балобан, клоктун, кречет, лунь степной, орел–могильник, сокол – сапсан, филин, аист черный, беркут, веретенник азиатский бекасовидный, гриф черный, журавль черный, орел степной, орлан-белохвост, скопа, сорокопут серый, или большой, журавль – красавка, лебедь малый, хохотун черноголовый. 46 видов занесено в Красную книгу Кемеровской области; в обе Красные книги занесено 18 видов. За птицами проводятся регулярные наблюдения, отмечается различных видов на территории. Пернатые частенько попадают в кадры фотоловушек.

Горы Кузнецкого Алатау входят в состав горно-таежного орнитологического комплекса. В целом, авиафауна носит реликтовый сибирско-таежный характер черневой тайги.

На территории заповедника зарегистрировано шесть эндемиков Алтае-Саянского экорегиона: вьюрок сибирский, овсянка Годлевского, пестрогрудка сибирская, трясогузка желтоголовая, чечевица большая и чечетка горная алтайская.

На территории экологического центра заповедника в районе гг. Междуреченск и Мыски в 2015 году создан (при непосредственном участии благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире») Центр реабилитации диких птиц «Крылья». За время его работы десятки раненных птиц были успешно поставлены «на крыло».