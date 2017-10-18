19 и 20 октября в Кемерово будет ограничена стоянка автотранспорта на нескольких улицах

В связи с проведением 20 октября торжественного открытия после реконструкции бульвара Строителей будет запрещена стоянка автотранспорта

- с 20.00 часов 19 октября до 19.30 часов 20 октября на парковках, расположенных вдоль дома № 28 по бр. Строителей;

- с 8.00 до 20.00 часов 20 октября по бр. Строителей, от пр. Ленина до дома № 39 по бр. Строителей, вдоль бульварной части;

- с 08.00 до 20.00 часов 20 октября вдоль дома № 17 по пр. Химиков, дома № 37 по бр. Строителей, вдоль бульварной части и у торгового центра «Сокол»;

Управлением дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Кемерово будет организовано перемещение автомобилей, припаркованных в неположенных местах, на чётную и нечетную стороны бр.Строителей, примыкающие к жилым домам на участке от пр. Октябрьского до ул. Марковцева.