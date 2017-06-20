В парке Полысаевского городского округа прошла акция «Молодежь за здоровый образ жизни»

19 июня 2017 года в городском парке имени И.И. Горовца Центральной городской библиотекой Полысаевского городского округа в рамках «Недели жизни» была проведена акция «Молодежь за здоровый образ жизни» под лозунгом «Быть свободным – это быть независимым».
Цель данной акции – продвижение здорового образа жизни и формирование у молодежи негативного отношения к вредным привычкам. Участникам акции было предложено выразить свое мнение, написав утверждения, высказывания к понятиям «Здоровый образ жизни» и «Вредные привычки» на оформленных стендах. Также в профилактических целях участникам и горожанам были вручены буклеты «Аспекты ЗОЖ» и «Здоровый образ жизни – выбор молодых».
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