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19 ноября в Кузбассе ожидаются неблагоприятные погодные условия

По данным Кемеровского Гидрометцентра, 19 ноября на территории области ожидается снег, метель, сила ветра при порывах может достигать 20 м/с. На дорогах снежные заносы и накаты, гололедица.

Специалисты ГО и ЧС по Кемеровской области напоминают, что в метель, при ухудшении видимости, водителям при передвижении на автотранспорте необходимо избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию.

Пешеходам, в условиях ухудшения видимости, необходимо переходить дорогу строго в оборудованных для этого местах, в темное время суток – использовать светоотражающие элементы на верхней одежде.

Общество
kuzbassnews.ru
18/11/2017
Общество
Новости Кузбасса

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