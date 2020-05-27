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Два человека погибли в результате обрушения стены зернохранилища в Мариинском районе

Вчера, 26 мая  около 20 часов 30 минут поступило сообщение об обрушении в Мариинском районе стены здания зернохранилища, в результате которого два человека погибли на месте, третий с травмами различной степени тяжести был госпитализирован. 

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинении смерти по неосторожности двум лицам).

В настоящее время на месте работает следственная группа, сотрудники МЧС, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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kuzbassnews.ru
27/05/2020
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