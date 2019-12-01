2 декабря в Кемерово стартует конкурс «Снежный калейдоскоп»

Одними из первых свой двор и подъезды украсили жители дома №8 по Весеннему проспекту в Лесной Поляне.

Активисты обустроили декоративный камин, празднично украсили окна, перила, установили на лестничной площадке ёлку. А новогоднюю красавицу, произрастающую во дворе, аккуратно, чтобы не навредить веткам, украсили небольшими мягкими игрушками.

Кемеровский городской конкурс «Снежный калейдоскоп» будет проходить до 24 декабря. Объявлено 7 номинаций: «Сказки зимнего двора», «Лучшая совместная инициатива населения и управляющей компании», «Пришла зима – отворяй ворота!», «Верность традиции», «Новогодняя мастерская», «Зимнее кружево на морозном стекле», «Зимнее вдохновение». Жюри оценит дворовые снежные городки многоквартирных и частных домов, оформление подъездов, окон и балконов. Среди общих критериев оценки – эстетичность, необычные творческие решения, привлечение детей и молодёжи, безопасность. Отдельная номинация - «Верность традиции» - предусмотрена для участников аналогичного конкурса предыдущих лет. Их просят проявить оригинальность и внедрить новые творческие идеи.

Фото: пресс-служба администрации Кемерово