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V открытый городской фестиваль-конкурс вокального творчества «Планета радости»

2 марта 2019 года на базе МБУК ДК «Родина» прошел V открытый городской фестиваль-конкурс вокального творчества «Планета радости», в рамках празднования 300-летия промышленного освоения Кузбасса и года театра в России.

Конкурс проводится с целью поддержки творческого потенциала детей, популяризации творчества детей, поддержки интереса и творческой активности детских коллективов в освоении разнообразных форм народной традиционной и эстрадно-джазовой культуры, поиска новых талантов и укрепление творческих контактов между коллективами разных городов.

Конкурсанты были разделены на возрастные категории и номинации, всего было подано 42 заявки. По традиции среди членов жюри были: Пискаева Елена Фёдоровна - педагог по вокалу высшей квалификационной категории, почетный работник культуры Кузбасса, лауреат Международных конкурсов среди преподавателей, Израелян Елена Валентиновна - преподаватель вокала детской школы искусств № 18, кандидат культурологии, Речкина Элеонора Игоревна - преподаватель народного вокала Детской школы искусств №12 города Белово, руководитель фольклорного коллектива «Горница», лауреат Международных конкурсов.

Результаты конкурса:

- Эстрадный вокал, соло от 6 до 8 лет: лауреат I степени - Рехтина Мирослава (МАУК «Дворец культуры и искусства»);

- Эстрадный вокал, соло от 9 до 11 лет: лауреат I степени - Сафоновы Сергей и Вячеслав (МАУДО «ДШИ №18»);

лауреат III степени - вокальный ансамбль «Беби-Шлягер» (МБУК «ЦДК»), Курченко Ксения (МБУК «ЦДК»);

- Эстрадный вокал, соло от 12 до 14 лет: лауреат I степени - Пирумян Лилия (МАУДО ДШИ № 18), лауреат II степени - Фрошкайзер Илья (МАУДО ДШИ № 18); лауреат III степени - вокальный ансамбль «Априори» (МБУК «ЦДК»);

Среди полысаевцев места распределились следующим образом:

- Народный вокал, соло от 3 до 5 лет: лауреат I степени - Кравченко Николай  (МАУК ДК «Полысаевец»);

- Эстрадный вокал, соло от 3 до 5 лет: лауреат II степени - Ананьева Арина  (МБУК «ДК Родина»);

- Народный вокал, ансамбль смешанная группа: лауреат III степени - детский ансамбль народной песни «Задоринки» (МАУК ДК «Полысаевец»);

- Эстрадный вокал, соло от 6 до 8 лет: лауреат I степени - Лапшина Екатерина (МБУК «ДК Родина») (Лауреат 1), лауреат III степени - Зуйкова Ева (МБОУ ДО «Дом детского творчества имени Б. Т. Куропаткина»);

- Эстрадный вокал, ансамбли от 6 до 8 лет:  лауреат III степени - вокальная группа «Кроха» (МБУК «ДК Родина»);

- Народный вокал, соло от 6 до 8 лет: лауреат I степени - Мария Андриевская (МАУК ДК «Полысаевец»);

-  Народный вокал, соло от 9 до 11 лет: лауреат II степени - Прайс Дарья (МАУК ДК «Полысаевец»);

- Эстрадный вокал, соло от 9 до 11 лет: лауреат I степени - Купцов Денис (МБОУ «Школа № 32»), лауреат II степени - Землякова Дарья (МБУК «ДК Родина»), лауреат III степени - Глебова Мария  (МБОУ «Школа №32»);

- Эстрадный вокал, соло от 12 до 14 лет: лауреат III степени - Балухтина Ксения (МБОУ ДО «Дом детского творчества имени Б. Т. Куропаткина»).

- ГРАН-ПРИ: Суворова Валерия  (МАУДО «ДШИ № 18» г. Ленинск-Кузнецкий);

 

Культура
Полысаево
kuzbassnews.ru
11/03/2019
Культура
Полысаево
Новости Кузбасса

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