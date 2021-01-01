2 января для кемеровчан состоится ежегодная акция «Все на лыжи!»

Кузбасские автоинспекторы спасли замерзающих на трассе мужчину с ребенком В Кузбассе автоинспекторы спасли мужчину с ребенком, которые оказались в сложной ситуации. Машина,...

Девятибалльные пробки образовались в Кемерове в преддверии Нового года Проспекты Ленина и Советский стоят не только у Кузнецкого проспекта, но и у Притомского проспекта....

В России за сутки коронавирусом заразились 26 513 человек В России за прошедшие сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 26 513 человек. Об этом...