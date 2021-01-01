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2 января для кемеровчан состоится ежегодная акция «Все на лыжи!»

Она пройдёт во всех районах города.

В рамках акции кемеровчане смогут взять напрокат лыжный инвентарь по льготной цене.

Приобщиться к зимнему спортивному отдыху можно будет в Сосновом бору Рудничного района; на территории спортивного центра «Спортград», в жилом районе «Лесная Поляна»; на территории СК «Олимп, в жилом районе Кедровка; на территории стадиона "Факел" в жилом районе Промышленновский.

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kuzbassnews.ru
01/01/2021
Спорт
Топ
Кемерово
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