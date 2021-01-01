2 января для кемеровчан состоится ежегодная акция «Все на лыжи!»

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Она пройдёт во всех районах города.
В рамках акции кемеровчане смогут взять напрокат лыжный инвентарь по льготной цене.
Приобщиться к зимнему спортивному отдыху можно будет в Сосновом бору Рудничного района; на территории спортивного центра «Спортград», в жилом районе «Лесная Поляна»; на территории СК «Олимп, в жилом районе Кедровка; на территории стадиона "Факел" в жилом районе Промышленновский.
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