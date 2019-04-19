20 апреля в центре Новокузнецка на семь часов ограничат движение

В Новокузнецке в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении всероссийской акции «Вахта памяти - 2019» 20 апреля с 10.00 до 17.00 будет введено временное ограничение движения и стоянки транспортных средств на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Органичение движение вводится:

- проезд между зданием, расположенным по адресу улица Тольятти, 27 (публичное акционерное общество «Сбербанк»), и зданием, расположенным по адресу улица Кирова, 71 (администрация Новокузнецка), до пересечений с улицей Кирова;

- автомобильная парковка у здания администрации города Новокузнецка (улица Кирова, 71);

- улица Тольятти: от пересечения с улицей Кирова до дома 25;

- улица Циолковского от дома 61 до дома 54.

Фото из открытых источников