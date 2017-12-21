20 декабря трое проходчиков оказались заблокированы завалом на шахте Есаульская

20 декабря во время горных работ на тупиковом вентиляционном штреке шахты "Есаульская" произошло обрушение породы. Из 99 горняков находившихся в этот момент в забое на поверхность вышли 96. Трое шахтеров оказались заблокированы завалом.

С ними установлена связь. Они не травмированы, к ним поступает воздух. Горноспасатели пробурили скважину передали проходчикам теплые одеяла, продукты питание и питье.

Разбор завала продолжается.