200 кузбасских семей в 2021 году смогут существенно снизить ставку по ипотеке

Соглашение о совместном запуске льготной ипотечной программы подписали губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко. На эти цели регион выделил 10 миллионов рублей.



«Президент России недавно подчеркнул, что, несмотря на пандемию, все национальные цели должны быть достигнуты в срок. И, конечно, субъектам Российской Федерации нужна помощь в решении данных задач. Наше соглашение с Кузбассом поможет увеличить темпы выполнения намеченных планов. В частности, развитие рынка ипотеки позволит повысить объемы строительства жилья, сделает его более доступным для граждан. Мы договорились с правительством субъекта о запуске совместной льготной ипотечной программы. Регион выделил на следующий год бюджет — 10 млн рублей. Старт программы запланирован на февраль», — сообщил Виталий Мутко.



Средства можно будет направить на приобретение жилья, улучшение жилищных условий.



«Комфорт кузбассовцев — приоритет развития региона. Соглашение о стратегическом партнерстве с ДОМ.РФ позволит использовать все возможности, которые есть у компании, для развития региона. Кроме того, планируем активное сотрудничество в сфере инфраструктурных проектов и строительства жилья, создания комфортной городской среды», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.