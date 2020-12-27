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200 кузбасских семей в 2021 году смогут существенно снизить ставку по ипотеке

Соглашение о совместном запуске льготной ипотечной программы подписали губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко. На эти цели регион выделил 10 миллионов рублей. 

«Президент России недавно подчеркнул, что, несмотря на пандемию, все национальные цели должны быть достигнуты в срок. И, конечно, субъектам Российской Федерации нужна помощь в решении данных задач. Наше соглашение с Кузбассом поможет увеличить темпы выполнения намеченных планов. В частности, развитие рынка ипотеки позволит повысить объемы строительства жилья, сделает его более доступным для граждан. Мы договорились с правительством субъекта о запуске совместной льготной ипотечной программы. Регион выделил на следующий год бюджет — 10 млн рублей. Старт программы запланирован на февраль», — сообщил Виталий Мутко.

Средства можно будет направить на приобретение жилья, улучшение жилищных условий.

«Комфорт кузбассовцев — приоритет развития региона. Соглашение о стратегическом партнерстве с ДОМ.РФ позволит использовать все возможности, которые есть у компании, для развития региона. Кроме того, планируем активное сотрудничество в сфере инфраструктурных проектов и строительства жилья, создания комфортной городской среды», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

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kuzbassnews.ru
27/12/2020
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