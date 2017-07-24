21-го июля 2017 года в 10:00 в Полысаевском городском округе прошла встреча с семьями погибших шахтеров. На площади Дворца культуры "Родина" память погибших земляков почтили минутой молчания, совместно с иереем Максимом, священником храма Николая Чудотворца, гости мероприятия возложили цветы к часовне Покрова Божьей Матери. Продолжилась встреча уже в стенах «ДК «Родины».

На встрече присутствовали: заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Брежнев Александр Васильевич, первый заместитель главы Ленинск-Кузнецкого муниципального района Петр Филиппович Мельник, глава Полысаевского городского округа Валерий Павлович Зыков, заместитель главы Полысаевского округа по социальным вопросам Лариса Григорьевна Капичникова, начальник отдела культуры Полысаевского городского округа Оксана Викторовна Кудрявцева.

Также на встрече присутствовали представители угледобывающих предприятий города. Гости почтили память отцов, сыновей и мужей, отдавших свою жизнь забою. По распоряжению Губернатора Кемеровской области Амана Гумировича Тулеева вдовам и матерям погибших шахтеров была вручена материальная помощь в размере 10 тысяч рублей каждому. В завершении мероприятия для гостей выступили солисты Дворца культуры "Родина".