21 июля в Полысаево выступил духовой оркестр «Мелодия»

21 июля 2018 года в Полысаевском городском округе в парке имени

И. И. Горовца состоялось выступление духового оркестра «Мелодия», участниками которого являются дети с ограниченными возможностями здоровья.

Оркестр духовых инструментов является постоянным участником праздников и торжественных мероприятий в нашем городе.

Выступление духового оркестра – это редкая возможность увидеть и услышать духовой оркестр под открытым небом и одно из самых красивых музыкальных мероприятий, которое полюбилось многим горожанам, став ярким событием в культурной жизни города.

Музыкальное мастерство ребят, обширный и разнообразный репертуар, в котором сочетаются музыкальные произведения отечественной и зарубежной классики, духовая музыка, делают выступления оркестра по-настоящему ярким и незабываемым праздником.

На выступлении присутствовало около 150 зрителей.