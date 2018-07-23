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21 июля в Полысаево выступил духовой оркестр «Мелодия»

21 июля 2018 года в Полысаевском городском округе в парке имени
И. И. Горовца состоялось выступление духового оркестра «Мелодия», участниками которого являются дети с ограниченными возможностями здоровья.

Оркестр духовых инструментов является постоянным участником праздников и торжественных мероприятий в нашем городе.

Выступление духового оркестра – это редкая возможность увидеть и услышать духовой оркестр под открытым небом и одно из самых красивых музыкальных мероприятий, которое полюбилось многим горожанам, став ярким событием в культурной жизни города.

Музыкальное мастерство ребят, обширный и разнообразный репертуар, в котором сочетаются музыкальные произведения отечественной и зарубежной классики, духовая музыка, делают выступления оркестра по-настоящему ярким и незабываемым праздником.

На выступлении присутствовало около 150 зрителей.

Культура
Полысаево
kuzbassnews.ru
23/07/2018
Культура
Полысаево
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