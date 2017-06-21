21 июня в Кузбассе ожидается жара до 33°С

21 июня на территории Кемеровской области прогнозируется максимальная температура воздуха днем +30, +33°С, в отдельных районах ливневые дожди, грозы, град.
Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, местами порывами до 14-19 м/с.
21/06/2017
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