21 июня в Кузбассе ожидается жара до 33°С

В Кемерово открыли новый дилерский центр LADA «Азия-Авто» «Азия-Авто» в Кемерово на площади 1500 кв.м. открыла новый дилерский центр LADA. Это целый комплекс...

Пенсионерка лишилась 150 тысяч рублей на автовокзале в Кемерове Пассажирка находилась на кемеровском автовокзале проездом (сама она живет в Плотниково), в это...

Кемеровские врачи соревновались в спортивных дисциплинах Сотрудники кемеровского кардиоцентра сменили белые халаты на спортивную форму.