21 школу ремонтируют в Кузбассе по областной программе «Моя новая школа»

В 21 школе Кузбасса идут капитальные ремонты по областной программе «Моя новая школа». Программа комплексной модернизации образовательных учреждений стартовала в 2019 году по инициативе губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Программа рассчитана на 3 года, ежегодное финансирование составляет 2,5 млрд рублей из областного бюджета.

С начала действия программы отремонтированы и сданы в эксплуатацию семь образовательных учреждений: корпус 1 СОШ №19 в Белово, Елыкаевская СОШ в Кемеровском районе, лицей №1 в Киселевске, СОШ №3 в Анжеро-Судженске, СОШ №6 в Мариинске, Сосновская СОШ в Гурьевске, Искитимская СОШ в Юргинском районе.

Каждую школу реконструируют по индивидуальному плану, разработанному при участии педагогического коллектива, учеников и их родителей. В ходе реконструкции обязательно меняют инженерные коммуникации и внутреннюю отделку, ремонтируют фасады.