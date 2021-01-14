Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

218 детей с ОВЗ стали участниками областного фестиваля «Рождественские встречи друзей — 2021»

Фестиваль творчества «Рождественские встречи друзей» для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в возрасте от 5 до 18 лет ежегодно проходит в Кузбассе с 2000 года. В 2021 году в связи с эпидемиологической ситуацией фестиваль был организован в очно-заочном формате.

Фестиваль направлен на социальную реабилитацию и адаптацию детей с ОВЗ. Он помогает развивать творческий потенциал талантливых ребят. К мероприятию юные участники подготовили творческие работы по 6 направлениям: «Литературное» (поэзия и проза), «Музыкальное» (сольное и ансамблевое, жестовое пение, инструментальные ансамбли и солисты), «Театральный жанр», «Театр моды», «Хореография» и «Декоративно-прикладное творчество в различных техниках исполнения».

В этом году в фестивале приняли участие 218 ребят из 17 территорий Кузбасса. Подготовленные ими номера и поделки были представлены в рамках онлайн-программы фестиваля. Посмотреть выступления и работы можно на сайте Областного центра дополнительного образования детей по ссылке https://ozdod-kemerovo.ru/.

Кроме того, 13 января для участников фестиваля устроили представление-спектакль «Переполох на фабрике новогодних чудес». 30 кемеровских ребят побывали на празднике, пообщались с аниматорами, а также получили сладкие подарки и наборы для творчества. Дети из других территорий области смотрели трансляцию спектакля. В ближайшее время им также доставят подарки.

Культура
Общество
Топ
kuzbassnews.ru
14/01/2021
Культура
Общество
Топ
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Прокопьевске 16-летняя девушка пропала по дороге из техникума
Сотрудники прокопьевской полиции разыскивают без вести 16-летнюю Анастасию Пономаренко, пропавшую...
В Кузбассе планируют оборудовать более 50 мест для крещенских купаний
Уточняется, что органы местного самоуправления предварительно запланировали открытие 53 мест...
В центре Новокузнецка из-за морозов полопались чугунные трубы «Водоканала»
Как Сити-н прокомментировал ситуацию заместитель главы Новокузнецка по ЖКХ Антон Безгубов, авария...
Жители региона могут оставлять жалобы на работу коммунальщиков на платформе «Кузбасс Онлайн»
Жители региона могут оставлять жалобы на работу коммунальщиков на платформе "Кузбасс Онлайн...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus