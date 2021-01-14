218 детей с ОВЗ стали участниками областного фестиваля «Рождественские встречи друзей — 2021»

Фестиваль творчества «Рождественские встречи друзей» для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в возрасте от 5 до 18 лет ежегодно проходит в Кузбассе с 2000 года. В 2021 году в связи с эпидемиологической ситуацией фестиваль был организован в очно-заочном формате.

Фестиваль направлен на социальную реабилитацию и адаптацию детей с ОВЗ. Он помогает развивать творческий потенциал талантливых ребят. К мероприятию юные участники подготовили творческие работы по 6 направлениям: «Литературное» (поэзия и проза), «Музыкальное» (сольное и ансамблевое, жестовое пение, инструментальные ансамбли и солисты), «Театральный жанр», «Театр моды», «Хореография» и «Декоративно-прикладное творчество в различных техниках исполнения».

В этом году в фестивале приняли участие 218 ребят из 17 территорий Кузбасса. Подготовленные ими номера и поделки были представлены в рамках онлайн-программы фестиваля. Посмотреть выступления и работы можно на сайте Областного центра дополнительного образования детей по ссылке https://ozdod-kemerovo.ru/.

Кроме того, 13 января для участников фестиваля устроили представление-спектакль «Переполох на фабрике новогодних чудес». 30 кемеровских ребят побывали на празднике, пообщались с аниматорами, а также получили сладкие подарки и наборы для творчества. Дети из других территорий области смотрели трансляцию спектакля. В ближайшее время им также доставят подарки.