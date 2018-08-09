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22 августа в Полысаево отметят День Государственного флага РФ

22 августа 2018 года в 15.00 в Полысаевском городском округе в парке имени И. И. Горовца состоится праздничный концерт, посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации.

Государственный флаг - символ единства страны, ее истории и современности, а главное - единства всех нас, граждан России. Он позволяет нам ощущать свою причастность к судьбе Отечества и его жизни.

День Российского флага – праздник, который помогает объединить общество на вечных ценностях – патриотизме и государственности.

Так 22 августа для жителей и гостей города выступят лучшие хореографические и вокальные коллективы.

Так же в день Государственного флага в МАУК «Полысаевская ЦБС» филиал № 2 пройдет книжная выставка «И гордо реет флаг державный» на которой посетители библиотеки смогут ознакомиться с историей российского флага.

Культура
Полысаево
kuzbassnews.ru
09/08/2018
Культура
Полысаево
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