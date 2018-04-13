225 жителей Тяжинского района приняли участие во всекузбасском субботнике

Сергей Цивилев встретился с кузбасскими фермерами Сергей Цивилев подчеркнул, что сельское хозяйство является одной из приоритетных сфер социально-...

В Кемерове начался демонтаж парапета набережной в Кировском районе В пятницу, 13 апреля, администрация Кемерова объявила о начале демонтажа парапета набережной в...

В Кузбассе пройдут массовые субботники 13 апреля в Кемеровской области пройдёт всекузбасский субботник.