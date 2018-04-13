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225 жителей Тяжинского района приняли участие во всекузбасском субботнике

Порядок на улицах наводили работники социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, организаций и предприятий, студенты Тяжинского агропромышленного техникума.
На субботнике было задействовано 14 единиц техники. От мусора очищено 29 дворовых территорий и 28 остановочных павильонов. За пределы населенных пунктов района вывезено 32 кубометра мусора.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
13/04/2018
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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