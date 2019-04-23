23 апреля 2019 года начинается прием заявок от кандидатов в Общественный совет при Кемеровском УФАС России
В целях исполнения пункта 9 Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» был создан Общественный совет при Кемеровском УФАС России и начаты конкурсные процедуры по формированию его состава.
В этой связи с 23 апреля по 22 мая 2019 года Общественная палата Кемеровской области и Кемеровское УФАС России принимают заявления от некоммерческих организаций, выдвигающих кандидатов в состав общественного совета при Кемеровском УФАС России.
Подробная информация о требованиях к кандидатам и организациям, их выдвигающим, а также формы установленных документов размещены на официальном сайте Общественной палаты Кемеровской области в разделе «
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