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23 апреля 2019 года начинается прием заявок от кандидатов в Общественный совет при Кемеровском УФАС России

В целях исполнения пункта 9 Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» был создан Общественный совет при Кемеровском УФАС России и начаты конкурсные процедуры по формированию его состава.

В этой связи с 23 апреля по 22 мая 2019 года Общественная палата Кемеровской области и Кемеровское УФАС России принимают заявления от некоммерческих организаций, выдвигающих кандидатов в состав общественного совета при Кемеровском УФАС России.

Подробная информация о требованиях к кандидатам и организациям, их выдвигающим, а также формы установленных документов размещены на официальном сайте Общественной палаты Кемеровской области в разделе «Общественные советы» и на официальном сайте Кемеровского УФАС России в разделе «Общественный совет при Кемеровском УФАС России».

Общество
kuzbassnews.ru
23/04/2019
Общество
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Новости Кузбасса

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