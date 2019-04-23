23 апреля 2019 года начинается прием заявок от кандидатов в Общественный совет при Кемеровском УФАС России

В целях исполнения пункта 9 Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» был создан Общественный совет при Кемеровском УФАС России и начаты конкурсные процедуры по формированию его состава.

В этой связи с 23 апреля по 22 мая 2019 года Общественная палата Кемеровской области и Кемеровское УФАС России принимают заявления от некоммерческих организаций, выдвигающих кандидатов в состав общественного совета при Кемеровском УФАС России.