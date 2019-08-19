23 августа в Гурьевском районе отпразднуют День шахтера

Праздник пройдет в стиле «Золотые 50-е XX века». Основные торжества запланированы во Дворце Культуры Салаира, где состоится чествование лучших представителей угольной отрасли. Также в программе: открытие парка имени рудознатца и основателя города - Дмитрия Попова, там же состоится чествование пар-молодоженов, возложение цветов к мемориалу погибшим в годы Великой Отечественной войны.





Кроме того, шахтерские делегации осмотрят объекты, которые были открыты и отремонтированы к празднику: Сквер Металлургов, пл. Юбилейная и детскую площадку в Гурьевске, а также достопримечательные места Гурьевского района. Начало в 9:00. Фото: пресс-служба АКО