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23 февраля в Мысках пройдет фестиваль снегоходов «Февральская метель»

23 февраля на горе Лысой в Мысках пройдет фестиваль снегоходов «Февральская метель».

Программа фестиваля:

11.00 – 12.00 часов - регистрация участников, административный технический и медицинский контроль;

12.00 – 12.15 часов – торжественное открытие фестиваля, показательные выступления на мотоциклах (мотофристайл);

12.15 – 15.00 часов – проведение соревнований;

12.30 – 15.30 часов – конкурсы с участниками и зрителями;

15.30 – 16.00 часов – подведение итогов соревнований и торжественное награждение, показательные выступления на мотоциклах (мотофристайл);

16.00 – 16.15 часов – закрытие фестиваля.

Общество
Спорт
Топ
Мыски
kuzbassnews.ru
21/02/2019
Общество
Спорт
Топ
Мыски
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