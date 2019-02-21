23 февраля в Мысках пройдет фестиваль снегоходов «Февральская метель»

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23 февраля на горе Лысой в Мысках пройдет фестиваль снегоходов «Февральская метель».
Программа фестиваля:
11.00 – 12.00 часов - регистрация участников, административный технический и медицинский контроль;
12.00 – 12.15 часов – торжественное открытие фестиваля, показательные выступления на мотоциклах (мотофристайл);
12.15 – 15.00 часов – проведение соревнований;
12.30 – 15.30 часов – конкурсы с участниками и зрителями;
15.30 – 16.00 часов – подведение итогов соревнований и торжественное награждение, показательные выступления на мотоциклах (мотофристайл);
16.00 – 16.15 часов – закрытие фестиваля.
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