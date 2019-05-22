23 мая во всех школах Кузбасса прозвенят Последние звонки

Последние звонки пройдут во всех школах Кемеровской области 23 мая.
Как сообщили в областном департаменте образования и науки, в этом году в области 10 тыс. 586 учащихся оканчивают 11 классы, еще 27 тыс. 682 учащихся — 9 классы.
По данным ведомства, в Кузбассе приняты все необходимые меры по обеспечению общественного порядка и безопасности в школах при проведении торжественных мероприятий.
В городах и районах области разработаны планы и графики проведения последних звонков, назначены ответственные лица. За каждой школой закреплены сотрудники полиции, пожарные и медицинские работники. Будет организовано дежурство из числа работников общеобразовательных организаций и родительских комитетов.
Кроме того, во всех школах запрещено употребление спиртных напитков, а также курение.
Фото: пресс-служба АКО
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