Выездной концерт ко Дню матери

23 ноября 2017 года в рамках проекта «Искусство объединяет», творческие коллективы «Дворца культуры «Родина» провели выездной концерт в МАУ ДО «Детская школа искусств № 18» города Ленинска – Кузнецкого, который был приурочен к празднованию Дня матери в России. В тёплой дружеской атмосфере на сцене школы искусств состоялся праздник, где для присутствующих в зале мам прозвучали самые добрые поздравления и наилучшие пожелания.

Образцовый коллектив, ансамбль эстрадного танца «Эдельвейс» исполнили свои самые нежные и трогательные хореографические постановки, а юные вокалисты – Елена Матвеева, Анастасия Земцова и Анастасия Перепелова поздравили гостей, подарив им частичку своего тепла.