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Выездной концерт ко Дню матери

23 ноября 2017 года в рамках проекта «Искусство объединяет», творческие коллективы «Дворца культуры «Родина» провели выездной концерт в МАУ ДО «Детская школа искусств № 18» города Ленинска – Кузнецкого, который был приурочен к празднованию Дня матери в России.  В тёплой дружеской атмосфере на сцене школы искусств состоялся праздник, где для присутствующих в зале мам прозвучали самые добрые поздравления и наилучшие пожелания.

Образцовый коллектив, ансамбль эстрадного танца «Эдельвейс» исполнили свои самые нежные и трогательные хореографические постановки, а юные вокалисты – Елена Матвеева, Анастасия Земцова и Анастасия Перепелова поздравили гостей, подарив им частичку своего тепла.         

Культура
Ленинск-Кузнецкий
Полысаево
kuzbassnews.ru
28/11/2017
Культура
Ленинск-Кузнецкий
Полысаево
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