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23 января в Кузбассе сохранится аномально-холодная погода

23 января 2018 года на территории Кемеровской области сохранится аномально-холодная погода с минимальной температурой воздуха -35°С и ниже, местами сильные морозы -40°С и ниже.

ГУ МЧС России по Кемеровской области рекомендует водителям по возможности, отказаться от дальних поездок на личном автотранспорте.

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kuzbassnews.ru
22/01/2018
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