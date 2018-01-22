23 января в Кузбассе сохранится аномально-холодная погода

23 января 2018 года на территории Кемеровской области сохранится аномально-холодная погода с минимальной температурой воздуха -35°С и ниже, местами сильные морозы -40°С и ниже.
ГУ МЧС России по Кемеровской области рекомендует водителям по возможности, отказаться от дальних поездок на личном автотранспорте.
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