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230 тысяч мальков хариуса выпустят в реки Кузбасса

Промышленные предприятия Кузбасса активно проводят зарыбление рек ценными породами рыб.

Губернатор Сергей Цивилев принял участие в зарыблении реки Тайдон (притока Томи) мальками редких и особо ценных представителей лососевых — хариуса сибирского, тайменя, ленка. Эти рыбы занесены в Красную Книгу Кузбасса.

«Естественного воспроизводства рыбы недостаточно, поэтому искусственное восстановление популяции необходимо для экологического баланса и сохранения биологического разнообразия. Важно, что промышленные предприятия участвуют в экологических акциях. К примеру, только в этом году Распадская угольная компания выпустит в Томь 80 тысяч мальков сибирского хариуса, а компания СДС — 150 тысяч. На эти цели частные инвесторы выделили почти 5 миллионов рублей», — отметил губернатор Кемеровской области — Кузбасса Сергей Цивилев.

 

Фото из открытых источников

Общество
Экология
kuzbassnews.ru
24/06/2021
Общество
Экология

Новости Кузбасса

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