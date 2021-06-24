230 тысяч мальков хариуса выпустят в реки Кузбасса

Промышленные предприятия Кузбасса активно проводят зарыбление рек ценными породами рыб.
Губернатор Сергей Цивилев принял участие в зарыблении реки Тайдон (притока Томи) мальками редких и особо ценных представителей лососевых — хариуса сибирского, тайменя, ленка. Эти рыбы занесены в Красную Книгу Кузбасса.
«Естественного воспроизводства рыбы недостаточно, поэтому искусственное восстановление популяции необходимо для экологического баланса и сохранения биологического разнообразия. Важно, что промышленные предприятия участвуют в экологических акциях. К примеру, только в этом году Распадская угольная компания выпустит в Томь 80 тысяч мальков сибирского хариуса, а компания СДС — 150 тысяч. На эти цели частные инвесторы выделили почти 5 миллионов рублей», — отметил губернатор Кемеровской области — Кузбасса Сергей Цивилев.
Фото из открытых источников
Главные новости
Популярное за месяц
|
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Меньше всего будущая карательная операция коснётся Новоильинского района, демонтирован там будет...
|
После вмешательства прокуратуры долг был погашен. Как рассказали в областной прокуратуре, компания...
|
В Новокузнецке на остановке общественного транспорта подростки избили сверстника. Соответствующее...
|
Смены погоды ожидают на воскресение, после ухода циклона. Предполагается, что с этого времени...