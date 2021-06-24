230 тысяч мальков хариуса выпустят в реки Кузбасса

В Новокузнецке снесут более 130 незаконных торговых точек и гаражей Меньше всего будущая карательная операция коснётся Новоильинского района, демонтирован там будет...

В Кузбассе предприятие задолжало работникам по зарплате более 3 млн рублей После вмешательства прокуратуры долг был погашен. Как рассказали в областной прокуратуре, компания...

Следком организовал проверку по факту избиения подростка на остановке в Кузбассе В Новокузнецке на остановке общественного транспорта подростки избили сверстника. Соответствующее...