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24 апреля в Кузбассе стартует весенняя охота на селезней и гусей

Весенняя охота на селезней уток и гусей продлится 10 дней с 24 апреля по 3 мая.  В этот период будет разрешено охотиться только на селезня с подсадной уткой или чучелами в специально построенном для этих целей шалаше, на гусей — из укрытия. Недопустима стрельба в ходе перелета птицы, так как вместо селезня (самца) можно подстрелить утку (самку).  Стрелять по селезню нужно тогда, когда он находится на воде, чтобы исключить вероятность подранка.

 

Фото: пресс-служба АКО

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kuzbassnews.ru
16/04/2019
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Новости Кузбасса

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