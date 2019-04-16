24 апреля в Кузбассе стартует весенняя охота на селезней и гусей

Сегодня в Кузбассе начинает действовать особый противопожарный режим Под контролем патрульных групп — состояние водоисточников для целей пожаротушения в сельской...

Артемий Лебедев связал Кузбасс с Мухосранском Известный российский дизайнер приписал "известный русский топоним – Мухосранск" Кузбассу...

Рядом со сгоревшей «Зимней вишней» в Кемерове появится ТЦ В Кемерове начинается строительство торгового центра рядом со сгоревшей «Зимней вишней». Он...