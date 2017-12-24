25 декабря в Кузбассе прогнозируют гололед и ветер

По данным Кемеровского Гидрометцентра, 25 декабря по северным районам области ожидается умеренный мокрый снег, возможно налипание мокрого снега, гололед, усиление ветра до 15 м/с.
Главное управление МЧС России по Кемеровской области и Госавтоинспекция Кузбасса рекомендуют:
Водителям при передвижении на автотранспорте избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию, особенно в условиях ухудшения видимости. При движении учитывайте снижение сцепных свойств дорожного покрытия во время гололеда.
Пешеходам необходимо переходить дорогу строго в оборудованных для этого местах, в темное время суток - использовать светоотражающие элементы на верхней одежде.
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