25 февраля в Кемерове ограничат движение транспорта

В связи с проведением Эстафеты Огня в рамках открытия II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» 25 февраля будет временные ограничения движения транспорта.

С 12:00 до 13:00:



– на бульваре Строителей от пр. Химиков до пр. Московского



С 13:00 до 15:00:



– на Ленинградском проспекте от пр. Московского до Красного озера



– на Московском проспекте от пр. Ленинградского до бульвара Строителей



– на Притомском проспекте от бульвара Строителей до ледового дворца «Кузбасс».



Также на данных участках улично-дорожной сети с 20:00 пятницы, 24 февраля, до 15:00 субботы, 25 февраля, будет ограничена парковка автотранспорта. Фото: пресс-служба администрации Кемерово