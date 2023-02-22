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25 февраля в Кемерове ограничат движение транспорта

В связи с проведением Эстафеты Огня в рамках открытия II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» 25 февраля будет временные ограничения движения транспорта.

С 12:00 до 13:00:

– на бульваре Строителей от пр. Химиков до пр. Московского

С 13:00 до 15:00:

– на Ленинградском проспекте от пр. Московского до Красного озера

– на Московском проспекте от пр. Ленинградского до бульвара Строителей

– на Притомском проспекте от бульвара Строителей до ледового дворца «Кузбасс». 

Также на данных участках улично-дорожной сети с 20:00 пятницы, 24 февраля, до 15:00 субботы, 25 февраля, будет ограничена парковка автотранспорта.  Фото: пресс-служба администрации Кемерово

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
22/02/2023
Общество
Кемерово
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