25 хоккейных коробок и ледовых полей начали работу в Кемерово

В Центральном районе ежедневно ждёт всех хоккейная коробка на главной площади столицы Кузбасса – площади Советов, с 14.00 до 20.00. В спортивной школе олимпийского резерва № 2 (ул. Гагарина, 118) со вторника по пятницу – с 18.00 до 21.00, в субботу и в воскресенье – с 14.00 до 21.00 работает ледовая площадка.

На стадионе «Химик» крытый ледовый каток (ул. Калинина, 4) работает со вторника по пятницу – с 20.00 до 22.00, с субботы по воскресенье – с 13.00 до 14.00, с 15.00 до 16.00, с 17.00 до 19.00, с 20.00 до 22.00.

В городских парках обустроены два ледовых поля. В Парке Чудес (ул. Кирова, 4) площадка работает ежедневно с 12.00 до 21.00, а хоккейная коробка в парке им. маршала Г.К. Жукова начнёт работать в первой декаде декабря – с понедельника по пятницу – с 12.00 до 20.00, в субботу и в воскресенье с 10.00 до 20.00.

На всех вышеуказанных площадках открыты прокаты коньков.