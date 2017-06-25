Новости Кузбасса

25 июня 2017 года в городском парке имени И.И. Горовца состоялось празднование Дня Молодежи. Организаторами стали отдел культуры Полысаевского городского округа и Дворец Культуры «Родина». В этом году праздник был действительно масштабным и включал в себя три блока: старт мероприятию дали солисты Дворца Культуры «Родина»; затем на сцене парка выступили участники открытого городского фестиваля молодежного творчества «День Молодёжи - 2017»; а завершила празднование зажигательная дискотека. На праздничном концерте зрители могли услышать всеми любимые хиты популярных исполнителей, подпеть выступающим и получить массу удовольствия от хорошей музыки. А минутные капризы погоды не смутили ни артистов, ни зрителей! После завершения концерта из парка стали доноситься звуки гитар и барабанов – это готовились к своему выступлению участники молодежного Фестиваля. Данный фестиваль впервые проходил в нашем городе. В нем приняли участие представители различных молодежных жанров. На нашей сцене представляли свое творчество и рокеры, и рэперы, и поп-исполнители, приехали на фестиваль и представители оригинальных жанров – футбольный фристайл и бит-бокс, а также на сцене выступали полысаевские брейк-дансеры из команды «Unreal Kids» - эти совсем еще юные участники зажигали не хуже взрослых, опытных танцоров! Руководитель коллектива Станислав Исаев был рад, что представилась возможность принять участие в Фестивале, сказал, что они с удовольствием бы выступили на нашей сцене еще.

География Фестиваля была широка – приехали молодые исполнители со всего Кузбасса и даже из города Новосибирска. Начало Фестивалю положил рокер из Ленинска-Кузнецкого - Roney (Евгений Ролин) вместе с группой «42-4» ребята сыграли каверы на всеми любимые песни и свои авторские песни. После рокеров на сцене стали появляться представители хип-хопа, поп-культуры, оригинальных жанров. Vanya Ashvill (Иван Шерин, г. Кемерово) поделился своим впечатлением о Фесте: «Спасибо вам, приятно было с вами работать! С радостью приеду выступать в ваш город еще». Участник из города Новосибирск, M∑gabyte (Всеволод Райский), сказал, что «все было супер! И организаторы, и публика энергичны, а также по-доброму настроены. Меня удивила атмосфера происходящего в Полысаево. Хорошие люди, положительные эмоции. А по всем профессиональным уровням фестиваля, качество звука и, главное, веселья и радости народа, вы опередили многих в Кемерово. Я сам в прошлом организатор молодежных мероприятий в Кемерово, включая Open Air, так что знаю, о чём говорю. И то, что Вы создали в своем небольшом городе такую мощную атмосферу, меня впечатлило. Ещё больших успехов! Всё здорово! С праздничными чувствами приеду ещё раз!».

Ребята из команды по футбольному фристайлу «KemerovoFF» поразили зрителей сложными трюками с мячом. «Это было здорово! Так круто время мы давно не проводили. Публика была фантастическая! Парни рэперы просто нереально качали, певицы пели не хуже популярных звезд. Спасибо организаторам за этот день молодежи, который прошел на высшем уровне». Такое впечатление произвел фестиваль на Алексея Мазуренко, участника команды «КemerovoFF».

Молодые участники получили возможность проявить себя, представить свое творчество на сцене нашего города, познакомиться с ребятами из других городов, которые работают в тех же направлениях.

По итогам Фестиваля все участники получили благодарственные письма и памятные призы – кепки с эмблемой Фестиваля и вымпелы. Отдельными спец-призами были отмечены: Кристина Куртеева, Артём Гончаров, Ана Бирст, Евгений Ролин, Арина Прокоса, Всеволод Райский. Также на Фестивале определились МИСС и МИСТЕР Фестиваль. Ими стали рокерша из группы «42-4» Наталья Бугай, г. Ленинск-Кузнецкий, и рэпер из Кемерова Иван Шерин. Ребята получили в подарок футболки с эмблемой Фестиваля.

Продолжился праздник яркой, зажигательной дискотекой, на которой звучали музыкальные новинки и разыгрывались призы среди горожан.

Этот День Молодежи надолго останется в памяти жителей города и его гостей!

Организаторы праздника выражают благодарность Администрации Полысаевского городского округа в лице главы В. П. Зыкова за поддержку молодых талантов и предоставление призов для всех участников.