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25-летний житель Мариинска осуждён за хранение и использование поддельного водительского удостоверения

За хранение и использование приобретённого через сеть «Интернет» за 25 тысяч рублей поддельного водительского удостоверения 25-летнему жителю Мариинска предстоит отбыть наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.

В ходе рассмотрения уголовного дела Мариинским городским судом Кемеровской области было установлено, что в феврале 2019 года местный житель через сеть «Интернет» за 25 тысяч рублей приобрёл поддельное водительское удостоверение, которое предоставляет право на управление транспортными средствами категорий «B», «B1» и «M», после чего стал хранить его в своём автомобиле. В конце августа того же года он, проехав на запрещающий сигнал светофора, был остановлен инспектором ДПС, которому при составлении протокола об административном правонарушении предъявил купленное водительское удостоверение. Позже было установлено, что водительское удостоверение данный водитель автомобиля никогда не получал, а само удостоверение имеет признаки подделки.

Тем самым житель Мариинска совершил преступление, предусмотренное частью третьей статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, максимальным наказанием за совершение которого наряду с ограничением свободы и принудительными работами является лишение свободы на срок до одного года.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину в совершённом преступлении и настаивал на рассмотрении его уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения (без проведения судебного разбирательства).

Учитывая отсутствие отягчающих и ряд смягчающих наказание обстоятельств, в числе которых положительные характеристики по месту жительства и работы, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления, Мариинским городским судом Кемеровской области осуждённому назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.

В течение установленного судом срока осуждённому запрещено выезжать за пределы Мариинского муниципального района и менять место жительства или пребывания без согласия уголовно-исполнительной инспекции, которая будет осуществлять надзор за отбыванием осуждённым назначенного наказания. Также осуждённый один раз в месяц обязан являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации.

 

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

Происшествия
Мариинск
kuzbassnews.ru
29/07/2021
Происшествия
Мариинск

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