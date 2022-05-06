25-летняя жительница Мариинска незаконно распространила порнографические материалы

Как рассказал корреспонденту ИА «Новости Кузбасса» официальный представитель Мариинского городского суда, видеоролик с порнографическим содержанием и участием другой жительницы города обвиняемая посредством сети «Интернет» отправила своей знакомой для формирования у неё негативной характеристики в отношении девушки, изображённой на видео. После того, как видео распространилось в сети «Интернет», информация об этом была передана в правоохранительные органы.

В ходе рассмотрения Мариинским городским судом Кемеровской области уголовного дела в отношении 25-летней местной жительницы было установлено, что в прошлом году обвиняемая получила посредством сети «Интернет» от своего знакомого видеоролик с изображением одной из жительниц города. Узнав, что эта девушка является подругой её знакомой, обвиняемая перенаправила последней это видео для формирования у той негативной характеристики о подруге. После того, как видео распространилось по сети «Интернет», о его существовании узнала потерпевшая и её родственники, которые передали об этом информацию в правоохранительные органы.

Позже проведённой экспертизой будет установлено, что в распространённом с использованием сети «Интернет» видеофайле содержатся порнографические материалы.

Наказанием за совершение незаконного распространения таких материалов с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», является лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.

Суд, учитывая отсутствие отягчающих и наличие ряда смягчающих обстоятельств, назначил обвиняемой наказание в виде 2 лет лишения свободы, постановив считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Приговор не был обжалован и на днях вступил в законную силу.

Следует отметить, что в отношении мужчины, переславшего обвиняемой запрещённое видео, в настоящее время возбуждено уголовное дело, в том числе и за незаконный оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. На время производства предварительного расследования он заключён под стражу.