Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

25-летняя жительница Мариинска незаконно распространила порнографические материалы

Как рассказал корреспонденту ИА «Новости Кузбасса» официальный представитель Мариинского городского суда, видеоролик с порнографическим содержанием и участием другой жительницы города обвиняемая посредством сети «Интернет» отправила своей знакомой для формирования у неё негативной характеристики в отношении девушки, изображённой на видео. После того, как видео распространилось в сети «Интернет», информация об этом была передана в правоохранительные органы.

В ходе рассмотрения Мариинским городским судом Кемеровской области уголовного дела в отношении 25-летней местной жительницы было установлено, что в прошлом году обвиняемая получила посредством сети «Интернет» от своего знакомого видеоролик с изображением одной из жительниц города. Узнав, что эта девушка является подругой её знакомой, обвиняемая перенаправила последней это видео для формирования у той негативной характеристики о подруге. После того, как видео распространилось по сети «Интернет», о его существовании узнала потерпевшая и её родственники, которые передали об этом информацию в правоохранительные органы.

Позже проведённой экспертизой будет установлено, что в распространённом с использованием сети «Интернет» видеофайле содержатся порнографические материалы.

Наказанием за совершение незаконного распространения таких материалов с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», является лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.

Суд, учитывая отсутствие отягчающих и наличие ряда смягчающих обстоятельств, назначил обвиняемой наказание в виде 2 лет лишения свободы, постановив считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Приговор не был обжалован и на днях вступил в законную силу.

Следует отметить, что в отношении мужчины, переславшего обвиняемой запрещённое видео, в настоящее время возбуждено уголовное дело, в том числе и за незаконный оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. На время производства предварительного расследования он заключён под стражу.

Происшествия
Мариинск
kuzbassnews.ru
06/05/2022
Происшествия
Мариинск

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus