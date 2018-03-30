25 марта в прошел форум «Дорога Вдохновения»

В МЧС установили причину и очаг возгорания в кемеровском ТЦ "В межэтажном пространстве проходил силовой кабель и в нем, вероятно, произошло короткое...

Кемеровчанка стала жертвой своего младшего брата В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что к пропаже шубы причастен младший брат...

СП: 13 млрд руб из томского облбюджета-2017 потрачены с нарушениями Контрольно-счетная палата Томской области в 2017 году выявила 640 нарушений бюджетного...