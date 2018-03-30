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25 марта в прошел форум «Дорога Вдохновения»

25 марта в Кемерово прошел 3 Всероссийский форум «Дорога Вдохновения», где воспитанники ДК «Родина» показали свои вокальные данные на высоком уровне.

Долгая и плодотворная подготовка посеяла свои плоды, ребята достигли следующих результатов: вокальная студия «Дебют» получила специальный приз в номинации «Эстрадный вокал», вокально-эстрадная группа «Кроха» - диплом Лауреата 2 степени, Журавлева Алена – диплом Лауреата 1 степени, Руденко Елена – Лауреат 1 степени, Земцова Анастасия – Дипломант 1 степени, Кушманова Дарья - Дипломант 2 степени. 

Культура
Кемерово
Полысаево
kuzbassnews.ru
30/03/2018
Культура
Кемерово
Полысаево
Новости Кузбасса

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