25 сентября Кузбасс присоединится ко Всероссийскому дню пенсионной грамотности

Традиционный пенсионный всеобуч, который проходит ежегодно в начале осени, в Кузбассе задействует несколько десятков школ и ссузов. Специалисты территориальных органов ПФР по Кемеровской области встретятся со школьниками и студентами и расскажут об истории пенсионного обеспечения в России, познакомят с сайтом, созданным специально для молодежи, а также с возможностями электронных сервисов ПФР.

В центре внимания в этом году – люди социально значимых профессий или занятые на вредном производстве. В ходе занятий ребята узнают о том, как государство поддерживает этих граждан, какие льготы при выходе на пенсию они будут иметь.

Каждый участник встречи получит в подарок учебное пособие «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни». Это уже седьмая версия учебника для школьников и студентов. Здесь читатели смогут найти информацию об истории пенсий в нашей стране, о существующих видах пенсий, о том, как устроена пенсионная система России. Чтобы освоить новые понятия и закрепить знания, учебник предлагает читателям поиграть в старую-добрую игру-бродилку или пройти тест. Еще больше возможностей для учебы и игры предоставляет сайт «Школьникам о пенсии». Запущенный в прошлом году, он познавательно и нескучно помогает пользователям разобраться в вопросах пенсионной тематики, используя симулятор, тесты, пенсионный калькулятор, просматривая видео и знакомясь с постами сверстников в соцсетях.

Единый день пенсионной грамотности – традиционное мероприятие сентября в рамках ежегодной кампании Пенсионного фонда Российской Федерации, главная цель которой - формирование у молодого поколения пенсионной культуры, понимания личной ответственности каждого за свое будущее пенсионное обеспечение. Просветительский проект рассчитан до конца года. Встречи, экскурсии, дни открытых дверей в территориальных органах ПФР распланированы совместно со 101 общеобразовательным учреждением Кемеровской области.