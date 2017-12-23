26 декабря в Кемерово перекроют движение по улице Сарыгина

Соцсети: на кузбасской трассе столкнулись два грузовика, есть погибшие На трассе Мариинск — Кемерово, примерно в 60 километрах от столицы Кузбасса произошло страшное ДТП...

В Кузбассе за ночь выпала половина декадной нормы осадков За ночь с 22 на 23 декабря 2017 года в Кузбассе выпала половина декадной нормы осадков.

Все на митинг: Тулеева пригласили на акцию против беспредела угольных разрезов Завтра 23 декабря в 14−00 на площади у ДК Дзержинского пройдёт митинг против засилья угольных...