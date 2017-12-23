26 декабря в Кемерово перекроют движение по улице Сарыгина

В Кемерово с 9.00 часов 26 декабря до 9.00 часов 27 декабря будет закрыт сквозной проезд по улице Сарыгина, от проспекта Кузнецкого до улицы Рукавишникова, в связи с проведением плановых ремонтных работ на подземных коммуникациях в районе дома №98 по Кузнецкому проспекту.
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