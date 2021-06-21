26 и 27 июня в Кузбассе будет действовать запрет на продажу алкоголя

Ближайшие выходные в Кузбассе будут трезвыми - в регионе будет действовать запрет на продажу алкоголя.

Это связано с тем, что в субботу в Кемеровской области пройдут выпускные, а в воскресенье отмечается День молодежи.

Ограничительные меры не касаются организаций общепита, так что в кафе и ресторанах приобрести спиртное будет можно.



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