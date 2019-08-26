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27 августа стартует областной фестиваль-конкурс документального кино

27 августа в Кемеровской области стартует областной фестиваль-конкурс документального кино, посвященный празднованию 300-летия образования Кузбасса. Учредитель Фестиваля - департаментом культуры и национальной политики Кемеровской области. Организатор – ГАУК КО «Кузбасскино».  Проведение Фестиваля подразумевает создание документальных фильмов, основанных на историческом и краеведческом материале, рассказывающих об истории, современности, особенностях и уникальности каждого муниципального образования.  В Фестивале принимают участие все муниципальные образования Кемеровской области. Каждое муниципальное образование определяет исполнителей (авторов или авторский коллектив) документального видеофильма о своей территории самостоятельно и может представить на участие в Фестивале только одну заявку и видеофильм. Фестиваль проводится в 2019-2021гг. Подробная информация, условия участия - в Положении Фестиваля, размещенном на сайте «Кузбасскино» и по тел. 36-30-31. 

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kuzbassnews.ru
26/08/2019
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