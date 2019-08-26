27 августа стартует областной фестиваль-конкурс документального кино

В Кемерове в честь Дня шахтера прогремит три праздничных салюта В столице Кузбасса продолжатся торжества в честь главного праздника региона – Дня шахтера....

27 человек час тушили серьезный ночной пожар в Кемерове В ночь на 26 августа в столице Кемеровской области произошел пожар на улице Липецкая. 27 человек и...

Новокузнечанин вынес из дома приятеля имущество на 84 000 рублей Не застав горожанина дома, визитер вынес из дома все ценное имущество. Кузбассовец заявил в полицию...